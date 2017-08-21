Пасторе: "Не может быть и речи о моем уходе из ПСЖ"

Полузащитник французского ПСЖ Хавьер Пасторе, несмотря на возможное приобретение парижанами форварда "Монако" Килиана Мбаппе, исключил свой уход из клуба.

"Нет, нет, не может быть и речи о моем уходе. Самое главное для меня - играть, для меня это всегда доступно, я никогда не расстраиваюсь. Я знаю, что мне нужно будет бороться за место в составе. Мне нужно иметь какое-то игровое время, я должен подумать об этом, но я думаю, что у меня есть качества, чтобы играть за ПСЖ", - цитирует 28-летнего хавбека Yahoo Sports.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Тулузу". | soccernews.ru