Пасторе не нужен "Зениту"

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Пасторе не нужен "Зениту"

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе не перейдёт в питерский "Зенит", об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Я ещё раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что услуги аргентинца предложили "Зениту" его агенты.

31-летний Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 32 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" привел в ярость руководство "Краснодара", отказавшись от трансфера голкипера "быков". | http://soccernews.ru
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