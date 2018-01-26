Пасторе отказал двум английским грандам

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Пасторе отказал двум английским грандам

Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе отказал двум английским топ-клубам, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, купить 28-летнего аргентинца хотели "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые были готовы заплатить за него в текущее трансферное окно от 25 до 40 миллионов евро.

Однако сам Пасторе не заинтересован в переезде в АПЛ, предпочитая итальянскую Серию А, где на него претендует миланский "Интер". 

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