Пасторе приготовил подарок для Неймара

Полузащитник французского ПСЖ Хавьер Пасторе уже приготовил подарок для форварда каталонской "Барселоны" Неймара, который в ближайшее время должен стать его одноклубником.

" Я хочу отдать свой номер Неймару в качестве приветственного подарка. Я хочу, чтобы он чувствовал себя здесь комфортно и спокойно с первого дня. Я первым хочу оказать ему всю необходимую поддержку, которая ему необходима от нас, чтобы выиграть чемпионский титул Лиги 1. Это маленькая деталь, но для него важно иметь этот номер, и теперь я хочу приветствовать его с этим маленьким подарком ", - приводит слова 28-летнего хавбека Cadena Ser.

Напомним, Неймар определился с игровым номером в ПСЖ. | soccernews.ru