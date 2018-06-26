Пасторе прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр в "Роме"

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Пасторе прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр в "Роме"
Аргентинский полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе близок к переходу в "Рому", сообщает официальный сайт римского клуба.

Футболист уже прилетел в Рим и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет контракт с "волками".

Сумма трансфера 29-летнего Пасторе составит 20 миллионов евро.

Ранее он уже играл в Серии А за "Палермо".

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