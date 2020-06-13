Пасторе раскритиковал уровень чемпионата Франции

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе поделился мнением о французской Лиге 1.

Напомним, что аргентинец с 2011 по 2018 год выступал за ПСЖ, с которым выиграл 19 трофеев.

"Исход матчей решается ещё до перерыва, и вы перестаёте работать в нужном темпе. А потом французские команды принимают участие в играх Лиги Чемпионов и им не хватает концентрации. Соперники по Лиге 1 делают вас слабее", - приводит слова Пасторе TyC Sports.

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