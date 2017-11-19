Пасторе склоняется к переходу в Италию

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе рассказал, где бы он мог продолжить карьеру.

"Все мои мысли о будущем посвящены предстоящему Чемпионату Мира в России. Однако, если у меня будет мало игровой практики, то Хорхе Сампаоли вряд ли возьмет меня в сборную. Думаю ли я о трансфере в другой клуб? Сейчас я предан ПСЖ, хочу отдать все свои силы этому клубу. Интерес "Севильи"? Мне больше по душе Италия" - приводит слова Пасторе Football Italia.

В текущем сезоне Пасторе провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал один ассист.

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