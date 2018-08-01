Пасторе: "Трансфер Неймара в "Реал" невозможен"

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе оценил шансы на переход в мадридский "Реал" своего бывшего партнера по ПСЖ Неймара.

"Неймар в "Реале"? Я считаю, что этот трансфер невозможен. ПСЖ сделал очень большие инвестиции в него. Они возлагают большие надежды на Неймара как на игрока и как на человека. В прошлом сезоне ему не повезло, что он получил травму в решающий момент для клуба. Но уже в этом году он получит хороший шанс реабилитироваться, он сможет продемонстрировать все, на что способен. Н адеюсь, он сможет выиграть много важных трофеев для ПСЖ ", - цитирует 29-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес определился со стратегией в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru