Пасторе уйдет из "Ромы"
Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе в летнее трансферное окно покинет римский клуб, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, руководство "волков" планирует разорвать договор с полузащитником, который действует до лета 2023 года.
Агент 31-летнего аргентинца уже подыскивает для своего клиента команду в Катаре, однако, сам футболист хочет продолжить карьеру в МЛС.
В текущем сезоне Хавьер Пасторе полностью выпал из обоймы игроков, на которых рассчитывает главный тренер Паулу Фонсека. Футболист до сих пор не провел ни одного матча за "Рому".
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