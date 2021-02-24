Пасторе уйдет из "Ромы"

Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе в летнее трансферное окно покинет римский клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, руководство "волков" планирует разорвать договор с полузащитником, который действует до лета 2023 года.

Агент 31-летнего аргентинца уже подыскивает для своего клиента команду в Катаре, однако, сам футболист хочет продолжить карьеру в МЛС.