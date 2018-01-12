Пасторе: "Я хочу играть за ПСЖ до конца карьеры"

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Пасторе: "Я хочу играть за ПСЖ до конца карьеры"
Полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе опроверг слова капитана команды Тиаго Силвы, который считает, что аргентинец хочет покинуть парижский клуб.

"Я никогда не обсуждал с Силвой свои проблемы или планы на будущее. И я никогда не оказывал ни на кого давление. Это не мой стиль. Силва не знает, почему я опоздал в клуб с опозданием после праздников. Я всегда был предан ПСЖ. Неправда, что я хочу уйти. Я надеюсь выступать за ПСЖ до конца карьеры", - написал Пасторе в Instagram.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Интер".

В этом сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

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