Пасторе: "Я хочу перейти в "Интер"

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Пасторе: "Я хочу перейти в "Интер"
Аргентинский полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе заявил, что ему интересен вариант с переходом в "Интер".

"Я пока не знаю, что ждет меня в будущем. Ситуация очень непростая. Я счастлив в ПСЖ, но хочу играть чаще, чтобы попасть на Чемпионат Мира. Будет плохо, если я останусь в Париже и пропущу мундиаль. Это будет губительно для моей карьеры.

Нам нужно принять решение месте с клубом. В последний раз меня не позвали в сборную Аргентины из-за недостатка игровой практики. Я был бы рад перейти в "Интер". Это стало бы выходом из этой ситуации. Надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы придем к соглашению", - приводит слова Пасторе Football Italia.

Напомним, что ПСЖ хочет продать 28-летнего Пасторе, но "Интер" предлагает аренду с правом выкупа из-за ограничений финансового фэйр-плей.

Не пропустите: Агент просит ПСЖ отпустить Пасторе в "Интер". | http://soccernews.ru

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