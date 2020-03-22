Пасторе заявил, что доиграть сезон-2019/20 уже невозможно

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Пасторе заявил, что доиграть сезон-2019/20 уже невозможно

Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе заявил, что нынешний сезон невозможно будет закончить из-за пандемии коронавируса.

Ранее в СМИ сообщили, что Серия А не возобновится раньше лета. Чемпионат был приостановлен после 26 туров.

"Думаю, закончить этот сезон невозможно, так как после выхода из карантина нужно будет как минимум 20-30 дней тренировок.

Невозможно будет начать с того тура, где мы остановились. А это значит, что сезон закончит позже, нужно будет переносить следующие розыгрыши. Но этого нельзя делать, потому что на следующее лето запланированы турниры сборных", - передает слова Пасторе Radio Impacto.

В Италии за последние сутки от коронавируса умерло более 700 человек. "Рома" после 26 туров чемпионата Италии занимает 5 место в турнирной таблице.

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