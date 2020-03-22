Пасторе заявил, что доиграть сезон-2019/20 уже невозможно
Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе заявил, что нынешний сезон невозможно будет закончить из-за пандемии коронавируса.
Ранее в СМИ сообщили, что Серия А не возобновится раньше лета. Чемпионат был приостановлен после 26 туров.
"Думаю, закончить этот сезон невозможно, так как после выхода из карантина нужно будет как минимум 20-30 дней тренировок.
Невозможно будет начать с того тура, где мы остановились. А это значит, что сезон закончит позже, нужно будет переносить следующие розыгрыши. Но этого нельзя делать, потому что на следующее лето запланированы турниры сборных", - передает слова Пасторе Radio Impacto.
В Италии за последние сутки от коронавируса умерло более 700 человек. "Рома" после 26 туров чемпионата Италии занимает 5 место в турнирной таблице.
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|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16