Пасторе зимой может оказаться в Китае
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе, скорее всего, сменит клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Calciomercato, "волки" хотят избавиться от высокооплачиваемого футболиста, который практически не играет.
В услугах 30-летнего аргентинца заинтересованы китайские клубы, однако конкретных предложений из Поднебесной пока не поступало.
Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 22 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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