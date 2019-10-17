Пасторе зимой может оказаться в Китае

Теги ромахавьер пасторе

Пасторе зимой может оказаться в Китае

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе, скорее всего, сменит клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, "волки" хотят избавиться от высокооплачиваемого футболиста, который практически не играет.

В услугах 30-летнего аргентинца заинтересованы китайские клубы, однако конкретных предложений из Поднебесной пока не поступало.

Пасторе выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 22 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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