"Пасуш де Феррейра" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

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"Пасуш де Феррейра" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Португалии между "Пасуш де Феррейрой" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 24 64
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 23 56
4 Брага 23 49
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Маритиму 24 33
8 Боавишта 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 23 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 23 19
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