"Пасуш де Феррейра", "Боавишта" и "Риу Аве" побеждают в 8-м туре чемпионата Португалии

Теги пасуш де феррейрабоавиштарио аве

"Пасуш де Феррейра", "Боавишта" и "Риу Аве" побеждают в 8-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках восьмого тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча.

"Пасуш де Феррейра" – "Морейренсе" - 3:2

Голы: Абархун, 29 (автогол) - 1:0, Велтон, 31 (пенальти) - 2:0, Рафаэл Коста, 40 (пенальти) - 2:1, Яго Сантос, 64 - 2:2, Мигел Виейра, 74 - 3:2.


"Портимоненсе" – "Авеш" - 2:2

Голы: Амилтон, 38 - 0:1, Фернандеш, 45 - 1:1, Аранго, 69 - 1:2, Фабрисио, 88 - 2:2.


"Боавишта" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Сантуш, 38 - 1:0.


"Риу Аве" – "Витория Сетубал" - 2:1

Голы: Рубен Рибейру, 75 - 1:0, Амарал, 83 - 1:1, Телес, 90 - 2:1.

Не пропустите: "Чавес" и "Тондела" сыграли вничью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 8 22
2 Спортинг Лиссабон 8 20
3 Бенфика 7 16
4 Брага 8 15
5 Маритиму 7 15
6 Рио Аве 8 14
7 Боавишта 8 10
8 Белененсиш 7 10
9 Витория Гимарайнш 7 10
10 Пасуш де Феррейра 8 9
11 Дешпортиво Чавес 8 8
12 Фейренсе 8 8
13 Витория Сетубал 8 7
14 Портимоненсе 8 7
15 КД Тондела 8 6
16 Дешпортиво Авеш 8 6
17 Морейренсе ФК 8 6
18 Эшторил 8 6
Полная таблица

топ-5 тегов