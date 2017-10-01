"Пасуш де Феррейра", "Боавишта" и "Риу Аве" побеждают в 8-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках восьмого тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча.

"Пасуш де Феррейра" – "Морейренсе" - 3:2

Голы: Абархун, 29 (автогол) - 1:0, Велтон, 31 (пенальти) - 2:0, Рафаэл Коста, 40 (пенальти) - 2:1, Яго Сантос, 64 - 2:2, Мигел Виейра, 74 - 3:2.



"Портимоненсе" – "Авеш" - 2:2

Голы: Амилтон, 38 - 0:1, Фернандеш, 45 - 1:1, Аранго, 69 - 1:2, Фабрисио, 88 - 2:2.



"Боавишта" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Сантуш, 38 - 1:0.



"Риу Аве" – "Витория Сетубал" - 2:1

Голы: Рубен Рибейру, 75 - 1:0, Амарал, 83 - 1:1, Телес, 90 - 2:1.

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