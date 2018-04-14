"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5 (обзор)

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"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Португалии между "Пасуш де Феррейрой" и "Брагой".

Не пропустите: "Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру". | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Порту 29 73
3 Брага 30 68
4 Спортинг Лиссабон 29 68
5 Рио Аве 29 43
6 Маритиму 29 43
7 Боавишта 29 37
8 Дешпортиво Чавес 29 37
9 Витория Гимарайнш 29 36
10 Портимоненсе 29 35
11 Белененсиш 29 33
12 КД Тондела 29 31
13 Пасуш де Феррейра 30 28
14 Витория Сетубал 29 28
15 Морейренсе ФК 29 28
16 Дешпортиво Авеш 29 25
17 Фейренсе 29 24
18 Эшторил 29 23
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