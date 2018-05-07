"Пасуш де Феррейра" и "Риу Аве" расписали безголевую ничью
В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Пасуш де Феррейра" принимала "Риу Аве". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
"Пасуш де Феррейра" – "Риу Аве" - 0:0
"Пасуш де Феррейра": Дефенди, Рикарду, Филипе Феррейра, Жоау Гоиш, Мигел Виейра, Ассис, Вашку Роша, Мабил, Педринью, Антониу Шавьер, Луис Феллипе.
"Риу Аве": Кассио, Марсело, Юри Рибейру, Лионн, Нелсон Монте, Тарантини, Пеле, Педру Морейра, Жоау Новайш, Лопес, Гедеш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|33
|85
|2
|Бенфика
|33
|78
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|78
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|33
|48
|6
|Дешпортиво Чавес
|33
|44
|7
|Маритиму
|33
|44
|8
|Витория Гимарайнш
|33
|43
|9
|Боавишта
|33
|42
|10
|КД Тондела
|33
|38
|11
|Белененсиш
|33
|37
|12
|Портимоненсе
|33
|35
|13
|Дешпортиво Авеш
|33
|34
|14
|Морейренсе ФК
|33
|32
|15
|Фейренсе
|33
|30
|16
|Пасуш де Феррейра
|33
|30
|17
|Витория Сетубал
|33
|29
|18
|Эшторил
|33
|29