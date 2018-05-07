"Пасуш де Феррейра" и "Риу Аве" расписали безголевую ничью

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"Пасуш де Феррейра" и "Риу Аве" расписали безголевую ничью

В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Пасуш де Феррейра" принимала "Риу Аве". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Пасуш де Феррейра" – "Риу Аве" - 0:0

"Пасуш де Феррейра": Дефенди, Рикарду, Филипе Феррейра, Жоау Гоиш, Мигел Виейра, Ассис, Вашку Роша, Мабил, Педринью, Антониу Шавьер, Луис Феллипе.

"Риу Аве": Кассио, Марсело, Юри Рибейру, Лионн, Нелсон Монте, Тарантини, Пеле, Педру Морейра, Жоау Новайш, Лопес, Гедеш.

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