"Пасуш де Феррейра" нанес "Порту" первое поражение в сезоне
В матче 26-го тура чемпионата Португалии "Пасуш де Феррейра" неожиданно победил "Порту", для которого это поражение стало первым в сезоне. Единственный мяч в первом тайме забил Мигел Вийера.
Во второй половине встречи счет сравнять мог Ясин Браими, но не реализовал пенальти. После этого матча "Порту" по-прежнему занимает первое место в Примейре, "Пасуш" поднялся на 14 позицию.
"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 1:0 (1:0)
Голы: Виейра, 34 - 1:0
"Пасуш де Феррейра": Фелгейрас, Гойс, Коррейя, Виейра, Феррейра, Киконеш, Кардосо, Микаэл (Роча, 83), Педринью, Шавьер (Рикарду, 86), Феллипе (Морейра, 90)
"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Далот, Оливейра, Андре (Пасьенсия, 64), Браими, Уорис (Отавио, 53), Корона (Эрнани, 75), Абубакар
Положение лидеров: Порту - 67, Бенфика - 65, Спортинг - 59 (25), Брага - 58...
Не пропустите: "Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|26
|67
|2
|Бенфика
|26
|65
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|26
|58
|5
|Рио Аве
|26
|40
|6
|Боавишта
|26
|36
|7
|Дешпортиво Чавес
|25
|36
|8
|Маритиму
|26
|36
|9
|Портимоненсе
|26
|30
|10
|Витория Гимарайнш
|26
|30
|11
|КД Тондела
|26
|29
|12
|Белененсиш
|26
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|26
|25
|14
|Пасуш де Феррейра
|26
|24
|15
|Витория Сетубал
|26
|24
|16
|Фейренсе
|26
|23
|17
|Морейренсе ФК
|26
|22
|18
|Эшторил
|26
|21