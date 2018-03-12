"Пасуш де Феррейра" нанес "Порту" первое поражение в сезоне

Теги пасуш де феррейрапорту

"Пасуш де Феррейра" нанес "Порту" первое поражение в сезоне

В матче 26-го тура чемпионата Португалии "Пасуш де Феррейра" неожиданно победил "Порту", для которого это поражение стало первым в сезоне. Единственный мяч в первом тайме забил Мигел Вийера.

Во второй половине встречи счет сравнять мог Ясин Браими, но не реализовал пенальти. После этого матча "Порту" по-прежнему занимает первое место в Примейре, "Пасуш" поднялся на 14 позицию.

"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 1:0 (1:0)
Голы: Виейра, 34 - 1:0

"Пасуш де Феррейра": Фелгейрас, Гойс, Коррейя, Виейра, Феррейра, Киконеш, Кардосо, Микаэл (Роча, 83), Педринью, Шавьер (Рикарду, 86), Феллипе (Морейра, 90)

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Далот, Оливейра, Андре (Пасьенсия, 64), Браими, Уорис (Отавио, 53), Корона (Эрнани, 75), Абубакар

Положение лидеров: Порту - 67, Бенфика - 65, Спортинг - 59 (25), Брага - 58...

Не пропустите: "Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 26 67
2 Бенфика 26 65
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Боавишта 26 36
7 Дешпортиво Чавес 25 36
8 Маритиму 26 36
9 Портимоненсе 26 30
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 26 29
12 Белененсиш 26 29
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Пасуш де Феррейра 26 24
15 Витория Сетубал 26 24
16 Фейренсе 26 23
17 Морейренсе ФК 26 22
18 Эшторил 26 21
Полная таблица

топ-5 тегов