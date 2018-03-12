"Пасуш де Феррейра" нанес "Порту" первое поражение в сезоне

В матче 26-го тура чемпионата Португалии "Пасуш де Феррейра" неожиданно победил "Порту", для которого это поражение стало первым в сезоне. Единственный мяч в первом тайме забил Мигел Вийера.

Во второй половине встречи счет сравнять мог Ясин Браими, но не реализовал пенальти. После этого матча "Порту" по-прежнему занимает первое место в Примейре, "Пасуш" поднялся на 14 позицию.

"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 1:0 (1:0)

Голы: Виейра, 34 - 1:0

"Пасуш де Феррейра": Фелгейрас, Гойс, Коррейя, Виейра, Феррейра, Киконеш, Кардосо, Микаэл (Роча, 83), Педринью, Шавьер (Рикарду, 86), Феллипе (Морейра, 90)

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Далот, Оливейра, Андре (Пасьенсия, 64), Браими, Уорис (Отавио, 53), Корона (Эрнани, 75), Абубакар

Положение лидеров: Порту - 67, Бенфика - 65, Спортинг - 59 (25), Брага - 58...

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