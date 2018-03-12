"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 1:0 (обзор)

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"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата Португалии между "Пасуш де Феррейрой" и "Порту".

Не пропустите: "Пакуш Феррейра" нанес "Порту" первое поражение в сезоне. | http://soccernews.ru

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5 Рио Аве 26 40
6 Боавишта 26 36
7 Дешпортиво Чавес 26 36
8 Маритиму 26 36
9 Портимоненсе 26 30
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 26 29
12 Белененсиш 26 29
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Пасуш де Феррейра 26 24
15 Витория Сетубал 26 24
16 Фейренсе 26 23
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