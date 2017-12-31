"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча Кубка португальской лиги между "Пасуш де Феррейрой" и "Порту".
Не пропустите: "Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги. | http://soccernews.ru
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