"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)

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"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Кубка португальской лиги между "Пасуш де Феррейрой" и "Порту".

Не пропустите: "Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги. | http://soccernews.ru

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