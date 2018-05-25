Пато готов вернуться в "Милан"

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато дал понять, что он готов вернуться в "Милан".

"У меня ещё полтора года контракта в Китае, но никогда не говори никогда. Если Гаттузо позвонит мне, я бы смог посоветовать ему хорошего форварда. У "Милана" китайские владельцы, а я люблю итальянский футбол. Мне нравится клуб и город, поэтому я не смогу отказать" - приводит слова 28-летнего бразильца Football Italia.

Напомним, что Пато выступал за "Милан" с 2007 по 2013 год.

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