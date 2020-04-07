Пато хочет вернуться в "Милан"

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Пато хочет вернуться в "Милан"

Нападающий "Сан-Паулу" Пато рассказал, что он хотел бы вернуться в свой бывший клуб "Милан".

"Я бы хотел вернуться в Европу после того, как выиграю Кубок Либертадорес. Было бы здорово вновь оказаться в "Милане", - приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Пато выступал за "Милан" с 2008 по 2013 годы, провел за клуб 150 матчей, забил 63 гола и отдал 18 результативных передач. Также он играл за "Интернасьонал", "Коринтианс", "Челси", "Вильярреал" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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