Пато хочет вернуться в "Милан"
Нападающий "Сан-Паулу" Пато рассказал, что он хотел бы вернуться в свой бывший клуб "Милан".
"Я бы хотел вернуться в Европу после того, как выиграю Кубок Либертадорес. Было бы здорово вновь оказаться в "Милане", - приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.
Пато выступал за "Милан" с 2008 по 2013 годы, провел за клуб 150 матчей, забил 63 гола и отдал 18 результативных передач. Также он играл за "Интернасьонал", "Коринтианс", "Челси", "Вильярреал" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16