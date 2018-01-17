Пато надеется поехать на ЧМ-2018 в составе сборной

Теги бразилияалешандре пато

Пато надеется поехать на ЧМ-2018 в составе сборнойНападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато надеется на том, что получит вызов в сборную Бразилии на Чемпионат Мира-2018. 

"Все это время я работаю, думая о сборной Бразилии и выполняя дополнительную физическую работу у себя дома и в тренажерном зале. Думаю, что я провел отличный сезон. Я помог своему клубу перейти на другой уровень. До чемпионата мира осталось еще много времени. Думаю, мне нужно сосредоточиться на моей игре в Китае, и если появится возможность, то я буду очень счастлив вновь сыграть за сборную Бразилии. Работаю над возвращением на 100 процентов. Кто знает, может быть, я снова смогу сыграть в товарищеском матче за сборную, чтобы показать, что могу", - отметил он.

В последний раз Пато играл за сборную в 2013 году. 

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