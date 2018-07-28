Пато надеется вернуться в "Милан"

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато дал понять, что он стремится вернуться в "Милан".

"У Леонардо есть видение, компетентность и полномочия, чтобы дать "Милану" новый подход. Я говорю не только в техническом смысле, ведь многие люди ушли из клуба всего за полтора года. Леонардо оказался в нужное время в нужном месте. Его ожидает большая работа. А я тем временем буду ждать его звонка" - сказал бразилец.

Напомним, что 28-летний Пато выступал за "Милан" с 2007 по 2013 год.

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