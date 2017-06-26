Пато не исключает возможности перехода в "Интер"

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Пато не исключает возможности перехода в "Интер"

Форвард "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато поделился мнением о возможном трансфере в "Интер".

"Переход в "Интер"? А почему нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию. Сейчас я хорошо чувствую себя в Китае и рад быть частью проекта, который мы здесь строим, но никто не знает, что произойдет в будущем" - приводит слова Пато Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в период с 2007 по 2013 год Пато выступал за "Милан".

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