Пато не исключает возможности перехода в "Интер"
Форвард "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато поделился мнением о возможном трансфере в "Интер".
"Переход в "Интер"? А почему нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию. Сейчас я хорошо чувствую себя в Китае и рад быть частью проекта, который мы здесь строим, но никто не знает, что произойдет в будущем" - приводит слова Пато Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в период с 2007 по 2013 год Пато выступал за "Милан".
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|Милан
|38
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|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
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|53
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|Сампдория
|38
|48
|11
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|38
|47
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|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
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|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
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|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
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|Пескара
|38
|18