Пато принял громкое решение по своему будущему
Известный бразильский форвард Алешандре Пато принял громкое решение по своему будущему, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 29-летний футболист договорился о расторжении контракта с "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Теперь нападающий, получивший статус свободного агента, намерен вернуться в Европу. Приоритет - итальянская Серия А.
В январе интерес к опытному бразильцу проявлял "Милан", цвета которого игрок уже защищал с 2007 по 2013 год.
Пато выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года, сыграл 60 матчей и забил 36 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Аталанта
|27
|44
|7
|Торино
|28
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|28
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Болонья
|28
|24
|18
|Эмполи
|27
|22
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10