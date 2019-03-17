Известный бразильский форвард Алешандре Пато принял громкое решение по своему будущему, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 29-летний футболист договорился о расторжении контракта с "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Теперь нападающий, получивший статус свободного агента, намерен вернуться в Европу. Приоритет - итальянская Серия А.

В январе интерес к опытному бразильцу проявлял "Милан", цвета которого игрок уже защищал с 2007 по 2013 год.

Пато выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года, сыграл 60 матчей и забил 36 голов.

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