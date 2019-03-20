Пато выбрал новый клуб
Известный бразильский нападающий Алешандре Пато выбрал новый клуб, сообщает ESPN.
По сведениям издания, 29-летний футболист решил вернуться на родину и присоединиться к "Сан-Паулу".
Пато уже выступал за "трёхцветных" с 2014 по 2015 год, сыграл 72 матча и забил 23 года.
Ради возвращения в "Сан-Паулу" форвард готов пойти на сокращение зарплаты.
Последним клубом Пато был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", с которым он на прошлой неделе расторг контракт.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Whoscored составил сборную 20-го тура РПЛ
-
"Ни один тренер не сказал, что я стану топовым игроком". Мощное интервью Левандовски
-
Касильяс продлил контракт с "Порту"
-
Известный испанский журналист рассказал о проблемах Иско с лишним весом
-
Президент "Баварии" анонсировал огромные траты на трансферы
-
Аршавин получил тренерскую должность в структуре "Зенита"
-
Кариус просит "Ливерпуль" вернуть его из аренды в "Бешикташе"
-
Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"
-
Гвардиола взбешён решением АПЛ перенести матч с "Кардиффом"
-
Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ
-
На случай трансферного коллапса: ТОП-5 футболистов "Челси", которые находятся в аренде у других команд
-
Два клуба Примеры запретили игрокам ехать в сборную Каталонии
-
Аршавин: "РПЛ интереснее чемпионатов Италии, Германии и Франции"
-
Канте может летом покинуть "Челси"
-
1
"Барселона" сделала первое предложение по де Лигту
-
Сестра Гризманна опровергла желание футболиста перейти в "Барселону"
-
Пато выбрал новый клуб
-
Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, он не сыграет с Россией и Кипром
-
1
Болельщики "Атлетико" провели акцию в поддержку Симеоне
-
ФИФА зарегистрировала жалобу "Нанта" на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28