Известный бразильский нападающий Алешандре Пато выбрал новый клуб, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 29-летний футболист решил вернуться на родину и присоединиться к "Сан-Паулу".

Пато уже выступал за "трёхцветных" с 2014 по 2015 год, сыграл 72 матча и забил 23 года.

Ради возвращения в "Сан-Паулу" форвард готов пойти на сокращение зарплаты.

Последним клубом Пато был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", с которым он на прошлой неделе расторг контракт.

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