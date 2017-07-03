Пато забил великолепный гол забегом с центра поля

Форвард китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато в матче очередного тура местного чемпионата забил великолепный гол в ворота "Гуанчжоу Эвергранд". Смотрите, как это было.

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