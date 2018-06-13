Патриарх Кирилл будет молиться за сборную России на ЧМ-2018

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Патриарх Кирилл будет молиться за сборную России на ЧМ-2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал удачи сборной России на Чемпионате Мира-2018.

"Надеюсь, что это большое мероприятие пройдёт с успехом и положительно отзовётся на настроении наших людей. Конечно, это во многом будет зависеть и от игры нашей футбольной команды - здесь остаётся только надеяться и молиться, с тем, чтобы всё было правильно и достойно. Ну, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", - приводят слова священника российские СМИ.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Комментарии
Троглодит

Сложно удивить человека, который живёт в путинской России. Этот сигаретный магнат куда только не совал свой нос. Воспринимать его всерьёз уже не получается.

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