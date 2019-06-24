Patrick Hellmann Collection будет поставлять парадную одежду для сборной России
РФС рассказал о том, что они заключили сотрудничество с компанией Patrick Hellmann Collection.
Patrick Hellmann будет поставлять парадную одежду для сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до лета 2021.
"Мы рады, что пул партнеров РФС пополнила торговая марка Patrick Hellmann Collection. Рассчитываем на долгое, взаимовыгодное сотрудничество и эффективную реализацию совместных проектов", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Напомним, сборная России 6 сентября сыграет с Шотландией в рамках отборочного турнира Евро-2020 .
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20