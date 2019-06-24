Patrick Hellmann Collection будет поставлять парадную одежду для сборной России

Теги россия

Patrick Hellmann Collection будет поставлять парадную одежду для сборной России

РФС рассказал о том, что они заключили сотрудничество с компанией Patrick Hellmann Collection.

Patrick Hellmann будет поставлять парадную одежду для сборной России по футболу. Соглашение рассчитано до лета 2021.

"Мы рады, что пул партнеров РФС пополнила торговая марка Patrick Hellmann Collection. Рассчитываем на долгое, взаимовыгодное сотрудничество и эффективную реализацию совместных проектов", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Напомним, сборная России 6 сентября сыграет с Шотландией в рамках отборочного турнира Евро-2020 .

Не пропустите: Нигматуллин: "Для Гильерме менять "Локомотив" на "Спартак" на данном этапе бессмысленно"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

Трансферная стоимость Николая Комличенко повысится на 1 миллион евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов