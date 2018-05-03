Патрик Клюйверт: "Месси и Роналду - разные игроки"

Известный в прошлом голландский футболист Патрик Клюйверт сравнил лучших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси и Роналду - разные игроки. Они оба находятся на самом высоком уровне, и каждый заслуживает хороших слов. Но Месси родился с впечатляющим талантом, Роналду - тоже, но ему пришлось больше трудиться, чтобы достичь этого уровня", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Менотти высказался о роли Месси для сборной Аргентины. | soccernews.ru