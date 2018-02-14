Патрик Клюйверт поделился мнением о будущем своего сына Джастина

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Патрик Клюйверт поделился мнением о будущем своего сына Джастина

Известный голландский форвард Патрик Клюйверт высказался об успехах своего сына Джастина Клюйверта.

"Джастин делает все хорошо, он очень быстро развивается. Я сказал ему, что он должен продолжать в том же духе. Ему необходимо остаться в "Аяксе" еще на некоторое время, не стоит пока покидать свою страну.

Трудно отказать "Барселоне" или другому топ-клубу. Но необходимо выбирать такую команду, которая готова довериться твоим навыкам, а не которая будет больше всех платить. Я вижу будущее своего сына в Испании, однако он сам выберет свой путь" - приводит слова Клюйверта Sky Sports.

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