Патрик Клюйверт прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Патрик Клюйверт прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Известный в прошлом голландский футболист Патрик Клюйверт прокомментировал слухи о возможном переходе форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Я не знаю, будет ли Неймар в будущем носить футболку "сливочных", но я думаю, что сейчас он счастлив в Париже. Однако в футболе вы никогда не знаете, что может случиться в будущем", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Роналдо может посодействовать переходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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