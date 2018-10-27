Патрик Клюйверт рассказал об адаптации своего сына в "Роме"

Легендарный голландский футболист Патрик Клюйверт рассказал об адаптации своего сына Джастина в "Роме".

"Его адаптация в "Роме" проходит неплохо. Команда молодая, в ней играют как молодые, так и опытные футболисты. Джастину нужно чаще выходить на поле, чтобы прогрессировать. А в будущем, надеюсь, он окажется в "Барселоне", потому что это его мечта. Приятно осознавать, что сын хочет идти по твоим стопам" - приводит слова Клюйверта-старшего Goal.com.

19-летний Джастин Клюйверт перешёл в "Рому" прошлым летом за 17,25 миллионов евро. За "волков" он сыграл 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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