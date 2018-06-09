Патрик Клюйверт считает, что его сыну рано играть за "Барселону"

1 Теги аяксджастин клюйвертпатрик клюйвертбарселона

Патрик Клюйверт считает, что его сыну рано играть за "Барселону"

Патрик Клюйверт, отец хавбека "Аякса" Джастина Клюйверта, высказался о возможном переходе сына в "Барселону".

"На самом деле еще не время. Он проводит всего второй сезон в Голландии и переход в клуб такого уровня, как "Барселона", не должен быть для него приоритетным вариантом.

Ему нужно двигаться шаг за шагом, спокойно. Как отец я поддержу любой его выбор" - приводит слова Клюйверта-старшего Goal.com.

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комментарии
Зенден

Согласен с Патриком насчет Барселоны, Джастину и в Рому рановато переходить. Хотя я как и Клюйверт старший поддержу любой выбор Джастина, и буду за него переживать. Надеюсь старший сын как минимум повторит карьеру легендарного отца.

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