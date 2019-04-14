Патрик Клюйверт сделал прогноз на победителя АПЛ

Известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт назвал будущего победителя АПЛ.

"Думаю "Ливерпуль" выиграет чемпионат в текущем сезоне", - написал голландец в своем твиттере.

После 34 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

В 35-м туре "Ливерпуль" ожидает выезд к "Кардиффу", а "Сити" примет "Тоттенхэм".

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