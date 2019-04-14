Патрик Клюйверт сделал прогноз на победителя АПЛ

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Патрик Клюйверт сделал прогноз на победителя АПЛ

Известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт назвал будущего победителя АПЛ.

"Думаю "Ливерпуль" выиграет чемпионат в текущем сезоне", - написал голландец в своем твиттере.

После 34 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

В 35-м туре "Ливерпуль" ожидает выезд к "Кардиффу", а "Сити" примет "Тоттенхэм".

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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