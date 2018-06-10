Патрик Клюйверт: "Золотой мяч по-прежнему будет разыгран между Месси и Роналду"

Известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт высказался о главных претендентах на "Золотой мяч" по итогам текущего года.

" Лионель Месси - лучший в мире, я не сомневаюсь в этом. Он и Криштиану Роналду намного превосходят остальных. Они - номер один и номер два в мире, без вопросов. " Золотой мяч" по-прежнему будет разыгрываться между ними. Например, Месси - единственный игрок, который может изменить ход матча. Я видел это в Испании, а также в сборной Аргентины, например, в Эквадоре. Мохамед Салах - отличный игрок, но он должен будет подождать. "Золотой мяч" будет по-прежнему разыгрываться между двумя игроками ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Клюйверт отметил важность Месси для сборной Аргентины. | soccernews.ru