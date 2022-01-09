Патрик Шик высказался о Роберте Левандовском

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Чешский форвард "Байера" Патрик Шик поделился мнением о нападающем "Баварии" и сборной Польши Роберте Левандовском.

"Очевидно, что Левандовски – лучший нападающий мира на данный момент, не только из-за голов, но и из-за его работы на команду. Он стабильно играет 7 или 8 лет. Все это в совокупности делает его лучшим нападающим прямо сейчас.

Несмотря на то, что мы разные игроки, я, конечно, могу чему-то научиться у него. Когда я смотрю на него, мне интересно, как можно забивать столько голов. Я еще не нашел окончательного ответа на этот вопрос.

Трудно сравнивать всех лучших нападающих последних 50 лет. Но лично я бы сказал, что бразилец Роналдо был лучшим нападающим всех времен. Левандовски сегодня может забивать больше голов, но Роналдо забивал голы так, как никто другой", – сказал нападающий сборной Чехии.

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