Патрик Шик забил самый дальний гол в истории Евро

Фото твиттер УЕФА

Форвард "Байера" Патрик Шик оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Чехии и Шотландии (2:0).

Второй мяч чешского нападающего был забит почти с центра поля. Расстояние до ворот в момент удара составляло 45,45 метра.

Это новый рекорд Чемпионатов Европы. Шик стал автором самого дальнего гола в истории турнира.

Соответствующая статистика ведётся с 1980 года.

Не пропустите: Щесны установил два антирекорда Чемпионата Европы. | http://soccernews.ru