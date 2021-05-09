Патрик Виейра может возглавить "Лион"
Фото: инстаграм Вийера/Автор неизвестен
Как сообщает L’Équipe, "Лион" рассматривает кандидатуры Патрика Виейра, Кристофа Галтье, Марсело Гажардо и Роберто Де Дзерби на должность главного тренера в следующем сезоне.
Сообщается, что нынешний главный тренер "Лиона" Руди Гарсия покинет свой пост по окончании сезона в связи с истекающим контрактом.
За два тура до конца Лиги 1 занимает третье место.
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