Патрис Эвра объявил о помолвке с датской моделью, которая младше его на 14 лет

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Патрис Эвра объявил о помолвке с датской моделью, которая младше его на 14 лет

Известный французский футболист Патрис Эвра собрался жениться на датской модели Марго Александре.

39-летний бывший защитник опубликовал в инстаграме признание в любви, прикрепив к посту фото с возлюбленной, на руке которой красуется обручальное кольцо.

Эвра известен по выступлениям за "Монако", "Марсель", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" и "Ювентус".

Марго Александре сейчас 25 лет. Впервые звёздная пара была замечена вместе в июне.

Не пропустите: Эвра рассказал о расистских письмах и посылках с фекалиями, которые приходили в сборную Франции. | http://soccernews.ru
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