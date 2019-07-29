Патрис Эвра объявил о завершении карьеры

Известный французский защитник Патрис Эвра принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Моя карьера официально завершена. Я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА. Через полтора года, если всё пойдёт по плану, буду готов возглавить команду", - цитирует 38-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

В течение карьеры Эвра выступал за "Марсалу", "Монцу", "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель" и "Вест Хэм".

За сборную Франции левый фулбек провёл 81 матч, результативными действиями не отличался. В его активе 20 выигранных трофеев.

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