Патрис Эвра потроллил Роналду

Теги ювентускриштиану роналдупатрис эвра

Патрис Эвра потроллил Роналду

Фото фейсбук Bishop Gee

Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра подшутил над форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Ни алкоголя, ни курения, только здоровая еда. Тогда ты сможешь позировать как Криштиану перед принятием горячей ванны. Не ревнуй, брат, просто захотелось поделиться", - написал Эвра под собственной фотографией с голым торсом.

Напомним, что Роналду и Эвра вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2009 год.

Не пропустите: Джорджина эффектно прорекламировала купальник. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов