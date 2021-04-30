Патрис Эвра потроллил Роналду
Фото фейсбук Bishop Gee
Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра подшутил над форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Ни алкоголя, ни курения, только здоровая еда. Тогда ты сможешь позировать как Криштиану перед принятием горячей ванны. Не ревнуй, брат, просто захотелось поделиться", - написал Эвра под собственной фотографией с голым торсом.
Напомним, что Роналду и Эвра вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2009 год.
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