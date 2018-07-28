Патрис Эвра стал тореадором для свиньи

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Патрис Эвра стал тореадором для свиньи

Известный французский футболист Патрис Эвра решил попробовать себя в роли тореадора.

Однако вместо традиционного быка экс-защитник "Манчестер Юнайтед" возился со свиньей.

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