Пау Лопес отказал "Наполи" ради испанского клуба

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Пау Лопес отказал "Наполи" ради испанского клуба
Вратарь "Эспаньола" Пау Лопес перейдет летом в "Бетис", сообщает CalcioNapoli24.it.

По сведениям издания, ради перехода в севильский клуб голкипер отказался от перехода в "Наполи". Лопес считает, что в "Бетисе" у него будет больше шансов получать постоянную игровую практику.

В этом сезоне 23-летний Лопес провел за "Эспаньол" 23 матча и пропустил 29 мячей.

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