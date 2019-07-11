Пау Лопес перешел в "Рому" за 23,5 миллиона евро



Вратарь "Бетиса" Пау Лопес перешел в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро. Голкипер подписал с римским клубом контракт до лета 2024 года.

"Нельзя отказать такому клубу, как "Ромы". Это большой шаг вперед в моей карьере. Я рад, что мне оказал доверие такой большой клуб. Я готов к новому вызову", - сказал Лопес.

24-летний Лопес является воспитанником "Эспаньола". За "Бетис" он выступал с 2018 года, провел за клуб 35 матчей и пропустил 49 голов. Также играл за "Тоттенхэм". Сыграл 1 матч за сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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