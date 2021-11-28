Пау Торрес раскритиковал судейство в матче "Вильярреала" с "Барселоной"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Вильярреала" Пау Торрес поделился мнением о судействе в игре 15-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (1:3).

В данном матче работала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. В начале матча мяч попал в руку защитнику каталонского клуба Жерару Пике в штрафной площади, однако пенальти не был назначен.

Фото: скриншот трансляции Movistar

На 48-й минуте полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг открыл счет в матче, после чего арбитры ВАР долго чертили линии и проверяли момент на предмет офсайда. В итоге гол был засчитан.

"Я очень четко вижу игру рукой Пике. Он делает движение, и мяч попадает в руку. Его рука была поднята, было движение назад.

Чтобы рассмотреть офсайд тратится 10 минут, а на пенальти может уйти 2 минуты. Надо свистеть то, что есть.

Мы единственные, кому не давали бить пенальти. И в ворота «Барсы» не ставили пенальти. Тут все сошлось", – сказал Торрес.

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