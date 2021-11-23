Пау Торрес рассказал о предложении "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Вильярреала" Пау Торрес высказался о предложении "Тоттенхэма" прошлым летом.
"Возможность сыграть в Лиге чемпионов с командой из моего родного города это гораздо большее. Президент клуба не давил на меня, хотя клуб мог заработать очень много денег. Я оценил это", - сказал Торрес для Сида Лоу.
Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" предлагал "Вильярреалу" 65 миллионов отступных за Торреса, однако сам игрок отказался от перехода.
В нынешнем сезоне испанец сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.
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|27
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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