Пау Торрес рассказал о предложении "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Вильярреала" Пау Торрес высказался о предложении "Тоттенхэма" прошлым летом.

"Возможность сыграть в Лиге чемпионов с командой из моего родного города это гораздо большее. Президент клуба не давил на меня, хотя клуб мог заработать очень много денег. Я оценил это", - сказал Торрес для Сида Лоу.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" предлагал "Вильярреалу" 65 миллионов отступных за Торреса, однако сам игрок отказался от перехода.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.

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