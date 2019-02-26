Паулета дал оценку игре Головина
Известный в прошлом португальский форвард Педру Паулета дал оценку игре российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Головин - классный футболист. Уверен, его ждёт хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, непонятно, как сложится судьба Головина в "Монако" из-за кризиса команды. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет выправить положение", - сказал Паулета.
22-летний Головин прошлым летом перешёл из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за монегасков 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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