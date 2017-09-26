Паулета: "ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов"

Известный в прошлом португальский футболист Педро Паулета выразил уверенность в том, что французский ПСЖ сможет выиграть Лигу Чемпионов.

"Победа в сегодняшнем матче придала бы ПСЖ уверенности в своих силах и повысила моральный дух. ПСЖ должен приложить все усилия, чтобы получить хороший результат, но мы знаем, что самое главное - квалифицироваться в 1/8 финала. Я уверен, что однажды ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов, я не знаю, когда, но это произойдет", - приводит слова бывшего футболиста RMC Sport.

Напомним, Хенесс раскритиковал ПСЖ. | soccernews.ru